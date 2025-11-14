الجمعة 14 نوفمبر 2025
سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم
بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن، اليوم الجمعة، حوالي 2,872 دولارا، مع تغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق.

وتُعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب نوع سبائك الألومنيوم.

وتؤثر أيضا أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن تقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية.

صادرات الألومنيوم

بلغت صادرات مصر من الألومنيوم حوالي  (607) مليون دولار في أول ثمانية أشهر من عام 2025، بزيادة قدرها (5 % ) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 وتُعدّ إيطاليا أكبر المستوردين، يليها المغرب وليبيا وإسبانيا وألمانيا، مع سيطرة الخمس دول الكبرى على ما يقرب من  (77 % ) من إجمالي الصادرات.

