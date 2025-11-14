ضربه شاب بالقلم، وفاة مسن بعد مشاجرة أمام ابنته بالهرم

18 حجم الخط

توفى مسن بعد أن صفعه شاب بالقلم على وجهه أمام ابنته في الشارع، بإحدى المناطق التابعة لـ قسم شرطة الهرم، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات على دفع مصاريف صيانة العمارة.

وأفاد مصدر أمني أن رجال الشرطة تلقوا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب المشاجرة ووقوع متوفى، فانتقل على الفور المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والرائد أحمد عبادة معاون المباحث، إلى موقع الحادث، وعثروا على جثمان الضحية، الذي تبين أنه مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 63 سنة.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد تلقي العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بلاغًا بوجود متوفى في أحد شوارع دائرة القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

