تجديد حبس عاطل شرع في قتل صديقه بالهرم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل شرع في قتل صديقه في الهرم، بسبب خلافات بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة في مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه حول اعتقاد المتهم أن المجني عليه يقوم بالتصنت عليه له أثناء التحدث في الهاتف، الأمر الذي دفعه لطعن المجني عليه بسلاح أبيض.

ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول شاب سوداني مصاب بطـعـنات في الرقبة والصدر وحالته حرجة.

على الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد أحمد عبادة، والقوة المرافقة لهما وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المصاب وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

