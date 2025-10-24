الجمعة 24 أكتوبر 2025
تشريح جثة شاب قتل علي يد شقيقه بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب قتل علي يد شقيقه طعنا أمام مسكنه بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية وإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة. 

 

مقتل شاب علي يد شقيقه بالهرم 


كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من نقطة شرطة أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب سوداني مصاب بعدة طعنات نافذة، أودت بحياته في الحال، وجرى وضعها داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن شقيق المجني عليه هو من أقدم على ارتكاب الجريمة بعد مشاجرة بينهما أمام المسكن.

 

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وعرض الجثة علي الطب الشرعي، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك. 

 

