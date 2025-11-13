الخميس 13 نوفمبر 2025
النيابة تحيل أطراف مشاجرة بالشرابية للمحاكمة الجنائية بعد إصابة 4 أشخاص

أمرت نيابة الشرابية بإحالة طرفي مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة البيضاء بسبب خلافات خلافات مالية حول سمسرة إحدى الشقق، مما أسفر عن إصابة إصابة 4 أشخاص بمنطقة الشرابية، للمحاكمة الجنائية. 

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بمنطقة مساكن ناصر بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وبالفحص  تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سيدة ونجلتها وشخصين "3 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض") طرف ثان (عامل " مصاب بجرح" وبحوزته سلاح أبيض") جمعيهم يقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية حول سمسرة إحدى الشقق بين الأولى من الطرف الأول مع الطرف الثانى قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث ما بهم من إصابات.


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

