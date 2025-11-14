الجمعة 14 نوفمبر 2025
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

وكانت منظمة الأمم المتحدة، أكدت الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 اكتوبر الماضي.
 

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

