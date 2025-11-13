سويسرا تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

18 حجم الخط

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في بيان رسمي صدر، اليوم الخميس.

تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

وجاء في بيان الخارجية السويسرية: "تشعر سويسرا بقلق بالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكدة إدانتها لعمليات إحراق الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين.

حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين

ودعت سويسرا إلى "وقف هذا العنف والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية"، كما حثت إسرائيل على "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على إمكانية حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.