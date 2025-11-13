الخميس 13 نوفمبر 2025
سويسرا تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في بيان رسمي صدر، اليوم الخميس.

تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

وجاء في بيان الخارجية السويسرية: "تشعر سويسرا بقلق بالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكدة إدانتها لعمليات إحراق الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين.

حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين

ودعت سويسرا إلى "وقف هذا العنف والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية"، كما حثت إسرائيل على "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على إمكانية حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين".

