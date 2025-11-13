الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وكالة الأنباء الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتل طفلين خلال اقتحام بالضفة

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو
18 حجم الخط

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الخميس: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل طفلين فلسطينيين ويحتجز جثتيهما خلال اقتحام بلدة "بيت أُمَّر" في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

وكانت منظمة الأمم المتحدة، أكدت الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية جيش الاحتلال الاحتلال محافظة الخليل الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم في الضفة الغربية

تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

إصابة صحفيين بعد هجوم مستوطنين عليهم أثناء تغطية قطف ثمار الزيتون بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

هدف مهاجم الزمالك في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش من الفيفا

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تعادل سلبي بين نيجيريا والجابون في الشوط الأول بالملحق المؤهل للمونديال

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

ملحق كأس العالم 2026، الإمارات تتعادل مع العراق 1/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للرجل لبس الذهب في هذه الحالات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads