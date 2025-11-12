منظمة أمريكية تحث الكونجرس على التحرك لوقف عنف المستوطنين في الضفة

18 حجم الخط

وجهت منظمة الضغط الأمريكية "جي ستريت" رسالة إلى أعضاء الكونجرس، دعت فيها إلى التحرك العاجل لوقف تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تحذير من تفاقم الأوضاع

وأعربت المنظمة في رسالتها عن قلقها البالغ من تزايد الهجمات والممارسات العدوانية التي يرتكبها المستوطنون، مؤكدة أن هذا التصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض فرص السلام.

دعوة لمحاسبة المسؤولين

وطالبت "جي ستريت" الإدارة الأمريكية والكونجرس بـ اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف التوسع الاستيطاني غير القانوني.

رسالة واضحة لواشنطن

وأكدت المنظمة أن صمت واشنطن تجاه هذه الانتهاكات يشجع على مزيد من الفوضى والعنف، داعية إلى استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل ضبط المستوطنين وإنهاء الاعتداءات المتكررة.

وطالب 100 عضو ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي في بيان صادر عنهم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لطرح مشروع قانون لمكافحة العنف بالضفة الغربية.

وجاء في بيان الأعضاء، أن المنظمات الاستيطانية المتطرفة تواصل ممارسة الإرهاب في الضفة الغربية دون أي رادع وهناك استمرار تدهور الوضع في الضفة ومنع العنف خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

