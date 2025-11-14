أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان بدورة الإمارات الودية.. وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق.. تعديلات في جدول الدوري الممتاز

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلنت رابطة الأندية تعديل عدد من المباريات في الدوري المصري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وقالت رابطة الأندية عبر موقعها الرسمي: تقرر إقامة المباريات الآتية في الجولة الرابعة عشر من المرحلة الأولى لبطولة دوري nile موسم 2025 - 2026 طبقًا للآتي:

إقامة مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي على ستاد السلام وذلك بدلا من إقامتها على ستاد القاهرة يوم السبت 22 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً

إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الاربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً.



إقامة مباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة خمسة مساءً بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

إقامة مباراة المصري وداي دجلة على ستاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

خسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي دورة الإمارات الودية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران، وكاب فيردي لتصبح النتيجة 2 صفر لصالح أوزبكستان.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43.

ويواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك يلعب منتخب أوزبكستان مع منتخب إيران يوم 18 نوفمبر، بينما يلعب منتخب مصر مع كاب فيردي يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يفوز على الجزائر 3-2 وديا

فاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب على نظيره منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

تقدم منتخب الجزائر بهدف أول عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 33 ثم تعادل إسلام عوض لمصر في الدقيقة 41، ثم عاود منتخب الجزائر التقدم بهدف ثان في الدقيقة 67 عن طريق نسيم الغول، ثم تعادل منتخب مصر عن طريق رجب نبيل لمصر في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 90 سجل حسام حسن الهدف الثالث وهدف الفوز لمنتخب مصر.

سوبر كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، للموسم الحالي 2025 /2026.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر لكرة اليد، بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بنتيجة (26-22).

ووصل الأهلي لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على سبورتنج السكندري في الدور قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل سموحة لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد تحقيق المفاجأة وإقصاء الزمالك من الدور قبل النهائي.

منتخب مصر يودع كأس العالم للناشئين بعد الخسارة أمام سويسرا 3-1

ودع منتخب مصر مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32 من البطولة المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأحرز هدف سويسرا الأول نفيو شيرر مع الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثاني إيثان بروشيز في الدقيقة 39 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني أحرزت سويسرا الهدف الثالث بالدقيقة 58 عن طريق جين ستيل، قبل أن يسجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

ولقي محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق، فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث ويتولى رجال الشرطة سماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة.

