الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب سموحة

سوبر كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، للموسم الحالي 2025 /2026.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر لكرة اليد، بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بنتيجة (26-22).

ووصل الأهلي لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على سبورتنج السكندري في الدور قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل سموحة لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد تحقيق المفاجأة وإقصاء الزمالك من الدور قبل النهائي.

