الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب سموحة

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

سوبر كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، للموسم الحالي 2025 /2026. 

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر لكرة اليد، بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بنتيجة (26-22). 

ووصل الأهلي لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على سبورتنج السكندري في الدور قبل النهائي. 

وعلى الجانب الآخر، تأهل سموحة لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد تحقيق المفاجأة وإقصاء الزمالك من الدور قبل النهائي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي ديفيد ديفيز كأس السوبر المصري لكرة اليد سبورتنج الزمالك

مواد متعلقة

سوبر كرة اليد، الأهلي يتقدم على سموحة في الشوط الأول

كرة اليد، موعد مواجهات قبل نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

كرة اليد، الزمالك يسابق الزمن لإتمام صفقة حسن قداح قبل السوبر المصري

اتحاد كرة اليد يعيد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

الأكثر قراءة

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

انسحاب مثير للطيران بعد تأخره بـ 12 هدفًا أمام الأهلي في دوري السيدات

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

المزيد
الجريدة الرسمية