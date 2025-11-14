اللقطات الأولى لـ انفجارات العاصمة السورية دمشق (فيديو)

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مساء اليوم الجمعة، مقاطع فيديو وثقت الانفجارات التي هزت العاصمة السورية دمشق ومحيطها.

انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق

وسمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق، ووفقا لوسائل إعلام سورية، فقد تم استهداف محيط منطقة المزة 86 ،ويرجح أنه ناتج عن صاروخ من طائرة مسيرة، لافتا إلى أن جسما مجهولا متفجرا سقط في المزة 86 أدى إلى مقتل امرأة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة آخرين.

وأوضحت بعض التقارير أن 3 انفجارات هزت المنطقة الحساسة التي تضم العديد من المنشآت الأمنية والعسكرية، مما يجعلها هدفا محتملا للعديد من الهجمات.

وذكرت وسائل الإعلام السورية، أن الانفجارات وقعت في منطقة المزة وفيلات غربية بالقرب من جامع الرحمن.

المشاهد الأولى من موقع الانفجار في المزة بدمشق قبل قليل... pic.twitter.com/RIuNxynjlV — GHIAS FARZAT (@farzat77) November 14, 2025

معلومات أولية تشير إلى أن الهجوم قد يكون عملية اغتيال

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت تقارير أن صاروخا سقط على طريق القصر في حي المزة 86 (حارة عين الكروم)، فيما استهدف عدد آخر من الصواريخ مبان سكنية في حي المزة فيلات غربية، وسط معلومات أولية تشير إلى أن الهجوم قد يكون عملية اغتيال.

انتشار أمني كثيف في المزة بـ دمشق وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الانفجار pic.twitter.com/7Qnw6qIXTA — Wolverine (@Wolveri07681751) November 14, 2025

ووفق الحصيلة غير النهائية، توفيت فتاة وأصيب عدد من المدنيين جراء استهداف المباني السكنية، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني نقل الجرحى ومحاولة حصر الأضرار.

وتشهد المنطقة حالة استنفار أمني كبير مع انتشار مكثف للعناصر وإغلاق بعض الطرق المحيطة.

