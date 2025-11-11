18 حجم الخط

استكمل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، سلسلة اجتماعاته الخاصة بمراجعة الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية، حيث ترأس اجتماعًا موسعًا لبحث خطط هيئة الأبنية التعليمية ومديريتي التربية والتعليم والعمل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الاستثمارية وتحسين مستوى الخدمات.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، فتحي التلاوي مدير مديرية العمل.





محافظ دمياط يواصل اجتماعات الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية

استعراض معدلات التنفيذ بالخطة الاستثمارية الحالية

تناول الاجتماع موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، واستعرض المشاركون معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة في قطاعات التعليم العام والفني، إلى جانب مشروعات الإنشاءات والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد المحافظ على أهمية تسريع معدلات التنفيذ ومتابعة المراحل المختلفة للخطة لتحقيق المستهدفات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

توجيهات المحافظ: التزام بالمواصفات الفنية وتنسيق كامل بين الجهات

وخلال الاجتماع، شدد "الشهابي" على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المرصودة.

كما وجه بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل المرافق إلى 43 مدرسة جديدة، مؤكدًا ضرورة حصر المدارس ذات الأسوار المنخفضة والعمل على تعليتها وتأمينها، بالإضافة إلى تزويد المدارس بمنظومة مراقبة بالكاميرات.

ووجّه المحافظ كذلك ببدء إعداد خطة لرقمنة العمل داخل مديرية التربية والتعليم لتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الورقية وتحسين كفاءة الأداء الإداري.

مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية المقبلة

وفي سياق متصل، بحث المحافظ الملامح الرئيسية لخطة العام المالي 2026 / 2027، ووجه بإدراج المشروعات وفقًا للأولويات الفعلية واحتياجات المواطنين.

كما طرح عددًا من الأفكار التطويرية، من أبرزها إنشاء مجمع متكامل للأنشطة الطلابية يهدف إلى تعزيز ودعم المواهب والأنشطة التعليمية داخل المحافظة.

دعم التنمية والتدريب بقطاعات العمل

وبالنسبة إلى مديرية العمل، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن الخطة الاستثمارية، مشددًا على أهمية منح الأولوية للمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما وجه بتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في القطاعات الصناعية التي تشتهر بها دمياط، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويتيح فرصًا أفضل للشباب.





رؤية تشاركية لتحسين الخدمات

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن هذه الاجتماعات التنسيقية تأتي في إطار رؤية تشاركية شاملة بين مختلف الجهات، تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في جميع القطاعات.

