سياسة

طارق فهمي: زيارة "ويتكوف" تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في غزة

طارق فهمى، فيتو
 أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي "ويتكوف" تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وعدم حدوث خروقات جديدة من جانب إسرائيل. 

وأضاف أن هذه الزيارة ترتبط بالمساعي السياسية الهادفة إلى ضمان نوع من الاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى المعضلة التي تواجه العملية، حيث تذرع إسرائيل في بعض الأحيان لعرقلة الاتفاقات من خلال موضوع الأنفاق تحت مدينة غزة أو القضايا المرتبطة بالجثامين.

وأشار فهمي إلى أن زيارة "ويتكوف" و"كوشنر" تعكس أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتعزيز مصداقيتها في التعامل مع جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل. 

وأوضح أن هناك تنسيقًا أمريكيًا إسرائيليًا جديدًا بهدف ضمان التنسيق السياسي والأمني بشأن غزة، وهو ما يضيف أهمية خاصة للزيارة، التي تأتي في إطار مهمة دبلوماسية معقدة تشمل تنسيق القوى الأمنية.

كما شدد فهمي على أن الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع الوسيطين التركي والمصري، تقوم بتنظيم شكل القوة الدولية المكلفة بمهمة حفظ الأمن في غزة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن تمويل هذه القوات، رغم رفض بعض الدول دخولها إلى غزة. 

واعتبر أن هذا التنسيق الأمني يشير إلى رغبة الولايات المتحدة في لعب دور محوري في ترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية في القطاع.

وفيما يخص مطالب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس، أكد فهمي أنه لا يوجد حديث عن نزع سلاح الحركة، بل يتم التوجه نحو تجميد سلاح حماس لدى دولة عربية تتولى مسؤولية الحفاظ عليه. 

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز في الوقت الحالي على الترتيبات الأمنية العاجلة التي تشمل القوى الدولية، ولكن سيكون لها دور في النقاشات حول إدارة هذه القوى في المنطقة، مع التأكيد على الدور العربي في هذا الملف.

وفي ختام حديثه، لفت الدكتور طارق فهمي إلى أن هناك مسارين رئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأزمة: أحدهما سياسي ودبلوماسي، والآخر أمني واستراتيجي، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الحلفاء العرب والأطراف المعنية لضمان استقرار الأوضاع في غزة.

الجريدة الرسمية