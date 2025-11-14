محافظ الإسكندرية: اليوم العالمي للسكري إعلاء لقيمة العلم ودوره في خدمة البشرية

18 حجم الخط

يحتفل العالم اليوم ''باليوم العالمي للسكري'' الذي يُقام في 14 نوفمبر من كل عام، تزامنًا مع ذكرى ميلاد العالم فريدريك بانتينج، مكتشف الأنسولين الذي أنقذ باكتشافه ملايين الأرواح حول العالم.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن هذا اليوم يجسد قيمة العلم ودوره في خدمة البشرية، ويُعد تذكيرًا بأهمية مواصلة الجهود للوقاية من الأمراض المزمنة ودعم المصابين بها، مشيرًا إلى أن الاكتشافات العلمية مثل الأنسولين تمثل نموذجًا لإنجازات العلم التي أنقذت الإنسانية.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “100 مليون صحة”، التي استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري، وتم خلالها فحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج المجاني والرعاية الشاملة لهم.

مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تحرص على التعاون المستمر مع وزارة الصحة والمجتمع المدني لتنظيم القوافل الطبية وحملات التوعية، تعزيزًا لمفهوم الوقاية، ودعمًا لرؤية مصر 2030 لبناء مجتمع صحي ومستدام.

داعيًا الجميع إلى جعل هذا اليوم حافزًا لمزيد من الوعي والمسؤولية تجاه الصحة العامة

