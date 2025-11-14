الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية: اليوم العالمي للسكري إعلاء لقيمة العلم ودوره في خدمة البشرية

اليوم العالمي للسكري
اليوم العالمي للسكري إعلاء لقيمة العلم ودوره في خدمة البشري
18 حجم الخط

 يحتفل العالم اليوم ''باليوم العالمي للسكري'' الذي يُقام في 14 نوفمبر من كل عام، تزامنًا مع ذكرى ميلاد العالم فريدريك بانتينج، مكتشف الأنسولين الذي أنقذ باكتشافه ملايين الأرواح حول العالم.

الصحة: لدينا 19 مركزا لعلاج مرضى الهيموفيليا

حسين فهمي ولبلبة على ريد كاربت“كان ياما كان في غزة” و”قطن” بـ"القاهرة السينمائي"(صور وفيديو)

وفي هذا الصدد، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن هذا اليوم يجسد قيمة العلم ودوره في خدمة البشرية، ويُعد تذكيرًا بأهمية مواصلة الجهود للوقاية من الأمراض المزمنة ودعم المصابين بها، مشيرًا إلى أن الاكتشافات العلمية مثل الأنسولين تمثل نموذجًا لإنجازات العلم التي أنقذت الإنسانية.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “100 مليون صحة”، التي استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري، وتم خلالها فحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج المجاني والرعاية الشاملة لهم.

مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تحرص على التعاون المستمر مع وزارة الصحة والمجتمع المدني لتنظيم القوافل الطبية وحملات التوعية، تعزيزًا لمفهوم الوقاية، ودعمًا لرؤية مصر 2030 لبناء مجتمع صحي ومستدام.

داعيًا الجميع إلى جعل هذا اليوم حافزًا لمزيد من الوعي والمسؤولية تجاه الصحة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسكندرية

مواد متعلقة

الأرجنتين تتقدم على أنجولا بهدف في الشوط الأول

الصحة: لدينا 19 مركزا لعلاج مرضى الهيموفيليا

حسين فهمي ولبلبة على ريد كاربت“كان ياما كان في غزة” و”قطن” بـ"القاهرة السينمائي"(صور وفيديو)

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

ركلات الترجيح كلمة السر، تأهل المغرب والبرازيل لدور الـ 16 بمونديال الناشئين

بعد قصة حب قرابة العام، حورية فرغلي تعلن ارتباطها برجل أعمال من خارج الوسط الفني

بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

خدمات

المزيد

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، تصفيات كأس العالم 2026.. البرازيل أمام السنغال وتونس وديًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية