خارج الحدود

هدد بطعن المسافرين، مقتل مسلح في محطة قطارات مونبارناس بباريس (فيديو)

محطة مونبارناس للقطارات،
محطة مونبارناس للقطارات، فيتو
 أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الجمعة، بأن أربعينيا أصيب برصاص الشرطة في محطة مونبارناس للقطارات بالعاصمة باريس بعد أن هدد بطعن مسافرين بأحد القطارات، وفارق الحياة في المستشفى.  

محطة مونبارناس للقطارات بالعاصمة باريس

ووفقا لما أفاد به شهود من الموقع، فرضت القوى الأمنية طوقا حول المكان الذي جرت فيه الواقعة، في وقت سادت فيه حالة من الذعر في المحطة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال مكتب المدعي العام في باريس إن شخصا معروفا بممارسته العنف الأسري سبق أن هدد بقتل زوجته وابنه، كان على متن قطار قادم من مدينة رين أشهر سكينا عند نزوله من القطار وهدد ركابا آخرين.

السلطات الأمنية الفرنسية تستبعد فرضية الإرهاب حتى اللحظة

وأمام هذا الوضع، قامت دورية من الشرطة بإطلاق النار على المشتبه به ما أدى لإصابته، ليقوم هو لاحقا بطعن نفسه بالسكين.

وأفادت مصادر من عين المكان بأن شخصا ثانيا أصيب برصاص الشرطة الفرنسية بساقه، وتلقى العلاج من قبل المسعفين في المحطة.

وأوضح شاهد عيان لوسائل إعلام فرنسية: "كان رجال الشرطة موجودين على رصيف المحطة عندما نزل أول الركاب وأنا من بينهم، من القطار القادم من رين.. سمعت رجال الشرطة يطلبون من الرجل التوقف، ثم أطلقت أعيرة نارية".

وحسب الإعلام الفرنسي، استبعدت السلطات الأمنية حتى اللحظة فرضية الإرهاب.

