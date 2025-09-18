ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الشرطة الفرنسية قتلت شخصا هاجم بساطور أطفالا وعناصر أمن في تولون.

الشرطة الفرنسية تحبط هجوما على أطفال وعناصر أمن

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدد كبير من المدن الفرنسية احتجاجات كبيرة، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وتبني الحكومة لسياسات التقشف.

وتشهد فرنسا اليوم الخميس، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية والميزانية العامة، بما يشمل إضرابًا ومسيرات، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف التي تتبناها الحكومة.

احتجاجات كبيرة في فرنسا

وتحركت العديد من مواكب المتظاهرين في شوارع العديد من المدن مثل نيس، ولوهافر، وأفينيون، وشيربورج.

وشارك 100 ألف متظاهر، في العاصمة الفرنسية باريس انطلقوا من ساحة الباستيل، وسلكوا مسارًا تقليديًا نحو ساحة الجمهورية وصولًا إلى ساحة الأمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الفرنسية، أن نحو 250 تجمعًا تم التصريح بها في عموم فرنسا، ومع توقعات بأن يصل إجمالي المشاركين إلى 800 ألف متظاهر، وهذا الرقم، في حال تحققه، سيجعل من هذه الحركة واحدة من أكبر تحركات التعبئة الاجتماعية منذ بداية ولاية الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون.

الإضرابات والاحتجاجات تشل حركة النقل في فرنسا

ومن جانبه ذكر اتحاد "SNES-FSU"، أكبر النقابات في قطاع التعليم الثانوي، أن نسبة الإضراب في مدارس "collèges وlycées" بلغت 45%، في ما وصفه بـ"تعبير عن غضب عميق" تجاه ظروف العودة المدرسية وتدهور الأجور وتراجع مكانة المدرسة العمومية.

