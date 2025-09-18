الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرطة الفرنسية تحبط هجوما على أطفال وعناصر أمن

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الشرطة الفرنسية قتلت شخصا هاجم بساطور أطفالا وعناصر أمن في تولون.

 

الشرطة الفرنسية تحبط هجوما على أطفال وعناصر أمن 

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدد كبير من المدن الفرنسية احتجاجات كبيرة، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وتبني الحكومة لسياسات التقشف.

وتشهد فرنسا اليوم الخميس، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية والميزانية العامة، بما يشمل إضرابًا ومسيرات، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف التي تتبناها الحكومة.

احتجاجات كبيرة في فرنسا 

وتحركت العديد من مواكب المتظاهرين في شوارع العديد من المدن مثل نيس، ولوهافر، وأفينيون، وشيربورج.

وشارك 100 ألف متظاهر، في العاصمة الفرنسية باريس انطلقوا من ساحة الباستيل، وسلكوا مسارًا تقليديًا نحو ساحة الجمهورية وصولًا إلى ساحة الأمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الفرنسية،  أن نحو 250 تجمعًا تم التصريح بها في عموم فرنسا، ومع توقعات بأن يصل إجمالي المشاركين إلى 800 ألف متظاهر، وهذا الرقم، في حال تحققه، سيجعل من هذه الحركة واحدة من أكبر تحركات التعبئة الاجتماعية منذ بداية ولاية الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون.

الإضرابات والاحتجاجات تشل حركة النقل في فرنسا 

ومن جانبه ذكر  اتحاد "SNES-FSU"، أكبر النقابات في قطاع التعليم الثانوي، أن نسبة الإضراب في مدارس "collèges وlycées" بلغت 45%، في ما وصفه بـ"تعبير عن غضب عميق" تجاه ظروف العودة المدرسية وتدهور الأجور وتراجع مكانة المدرسة العمومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا الشرطة الفرنسية مظاهرات في فرنسا

مواد متعلقة

مسيرات حاشدة وإضرابات، فرنسا تدخل في موجة جديدة من الاحتجاجات

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads