"الفنون التشكيلية" يحتفي باليوبيل الفضي لمركز محمود سعيد للمتاحف

يحتفل قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، باليوبيل الفضي لافتتاح مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، بمناسبة مرور خمسة وعشرين عام على تأسيسه كمنارة للفن والإبداع في المدينة.

ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان "ماذا كان يحدث في الإسكندرية في عام 2000"، ليستحضر المتحف مع الجمهور لحظة ميلاد المركز وما كان يميز المدينة قبل ربع قرن.

ويهدف الاحتفال إلى إحياء تلك اللحظة من خلال رحلة فنية وثقافية تقارن ملامح الإسكندرية في عام 2000 بما هي عليه اليوم، ليتولى الجمهور الحكم على ما طرأ من تغييرات وما بقي من معالم.

ومن المقرر انطلق الاحتفال يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر الجار في تمام الساعة ال6 مساء بمقر مركز محمود سعيد للمتاحف.

