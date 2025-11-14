الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يطلق قنابل إضاءة في أجواء قرية المغير شمال شرق رام الله

قنابل مضيئة للاحتلال،فيتو
قنابل مضيئة للاحتلال،فيتو
18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تطلق مساء اليوم، قنابل إضاءة في أجواء قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك تحليقا منخفضا للطيران الحربي الإسرائيلي وسماع دوي انفجارات جنوبي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تشن غارات على مناطق متفرقة في غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69,185 شهيدا 170,698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

بدورها، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصحة في غزة جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي رصاص جيش الاحتلال رام الله سلطات الإحتلال

