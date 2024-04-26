طريقة عمل ورق العنب باللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل ورق العنب باللحم، ورق العنب من الخضروات الورقية الشهيرة التى يتم تقديمها فى مصر بطريقة مميزة ولذيذة.

وطريقة عمل ورق العنب باللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث يتم حشو ورق العنب الأرز وخلطة المحشى المميزة ويضاف اللحم قبل وضع ورق العنب.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل ورق العنب باللحم.

مكونات عمل ورق العنب باللحم:-

شرائح لحم

نصف كيلو ورق عنب مسلوق

بصل مقطع حلقات

نصف كيلو أرز مصري مغسول

بقدونس وشبت وكسبرة ونعناع مفرومين

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم

Advertisements

2 حبة طماطم مفرومة ناعم

عصير 4 حبات ليمون

نصف كوب سمن أو زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل ورق العنب باللحم:-

نضع جميع المقادير في وعاء عميق ما عدا ورق العنب واللحم وتخلط جيدا

نرص حلقات البصل في قاع القدر ثم تغطي باللحم.

نرص حلقات البصل في قاع القدر ثم تغطي باللحم. يفرد ورق العنب ويحشى بكمية مناسبة من الحشوة وتلف مثل الأصابع وترص فوق البصل واللحم.

يصفى الماء والزيت المتبقي من الحشوة فوق الورق ويوضع طبق صغير مسطح فوق الورق كي تحافظ على شكلها.

نضع مقدار 1 كوب ماء مع نصف ملعقة ملح بحيث يكون الماء يغطي الورق وأن لا ترتفع كميته فوق الورق.

يوضع القدر على النار حتى يغلي ونهدئ تماما على القدر وتترك حتى تمام النضج.

يبرد ويقلب في طبق التقديم ويقدم.

طريقة عمل ورق العنب باللحم، فيتو

ولعمل محشى الكرنب

مكونات عمل محشى الكرنب:-

كرنبة متوسطة

ماء

كوب أرز

٢بصلة مفرومة ناعمة

ملعقة سمن بلدي

كوب عصير طماطم

٢ ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

نصف كوب بقدونس مفروم طازج

نصف كوب شبت طازج مفروم

نصف كوب كسبرة خضراء

ملح وفلفل

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر أو شطة حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات

ربع كوب زيت الزيتون

ملعقة الكمون

صلصة حسب الرغبة.

طريقة عمل محشى الكرنب:-

-نحضر الكرنب ونقطعه بالطريقة المعتادة ونرصه.

- قومى بإعداد الخليط، فى وعاء على النار قومي بوضع القليل من الزيت ومن ثم البصل المفروم حتى يصفر لونه، ثم نضيف عصير الطماطم والتوابل ويمكن وضع شطة حسب الرغبة.

- نترك الخليط على النار حتي تتسبك الطماطم ومن ثم ترفع من على النار.

- غسل الأرز جيدا ونضعه على الخليط ومن ثم تضاف الخضرة لتحتفظ باللون والطعم ونقلب.

- بعدها نقوم بإحضار ورق الكرنب ونضعه على سطح خشبى مستوى، ثم نضيف ملعقة صغيرة من خليط حشو الأرز وأكثر إذا كانت الأوراق أكبر.

- اذهبى إلى نهاية ورقة، وابدئي فى لف الورقة، وحاولى أن تحكمى الإغلاق حتى لا يخرج الحشو من ورق الكرنب، ثم كررى هذه الخطوات حتى تنهى أوراق الكرنب كله، وقومى برصه واحدة تلوى الأخرى فى "الحلة".

- ضعي مرقة دجاج أو أي مرق متوفر حسب الرغبة ويوضع المرق بالكاد تغطي الكرنب ومن ثم نضع ملعقة من السمن البلدي ونضع رشة من الكمون أو بشر طماطم مع المرق حسب الرغبة.

- ضعي "الحلة" على النار واتركيها لتطهى على نار عالية لمدة من 5 إلى 7 دقائق حتى ينخفض ​​السائل إلى النصف.

- قومى بتقليل الحرارة إلى النصف، وغطى عليه تمامًا.

- اتركى المحشى لمدة 15 دقيقة أخرى ولكن افتحى الغطاء قليلا أو حتى يجف تمامًا وينضج الأرز.

- قومى بنقله بعناية إلى طبق تقديم، ويقدم ساخنًا.