الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب ألمانيا يتلقى ضربة قوية قبل جولتي تصفيات كأس العالم

منتخب المانيا
منتخب المانيا
18 حجم الخط

تأكد غياب قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش عن مواجهة لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن خلال تدريبات "المانشافت" استعدادًا للمباراة.

إصابة كيميتش

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته للراحة وعدم قدرته على المشاركة، على أن يواصل برنامجًا تأهيليًا خاصًا تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

ويُعد غياب كيميش ضربة مؤثرة للمدرب يوليان ناجلسمان، نظرًا لدوره القيادي وخبرته الكبيرة في وسط الميدان، خاصة في مباراة يسعى خلالها المنتخب الألماني لتعزيز موقعه في صدارة مجموعته ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ويحتاج منتخب ألمانيا إلى الفوز في مباراتيه أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا لحسم التأهل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصفيات الاوروبية الاتحاد الألماني لكرة القدم اكد الاتحاد الألماني جوشوا كيميش تصفيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

ليفاندوفسكي على بعد خطوة من الدوري السعودي

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام الجابون في تصفيات الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

خلال مباريات نوفمبر، 14 منتخبا يستعدون لحسم بطاقة العبور لكأس العالم

تعرف على نظام مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه في 5 بنوك مصرية

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية