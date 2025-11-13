منتخب ألمانيا يتلقى ضربة قوية قبل جولتي تصفيات كأس العالم

18 حجم الخط

تأكد غياب قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش عن مواجهة لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن خلال تدريبات "المانشافت" استعدادًا للمباراة.

إصابة كيميتش

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته للراحة وعدم قدرته على المشاركة، على أن يواصل برنامجًا تأهيليًا خاصًا تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

ويُعد غياب كيميش ضربة مؤثرة للمدرب يوليان ناجلسمان، نظرًا لدوره القيادي وخبرته الكبيرة في وسط الميدان، خاصة في مباراة يسعى خلالها المنتخب الألماني لتعزيز موقعه في صدارة مجموعته ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ويحتاج منتخب ألمانيا إلى الفوز في مباراتيه أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا لحسم التأهل.

