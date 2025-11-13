رسميا، مانشيني مديرا فنيا للسد القطري

الخميس 13 نوفمبر 2025
أعلن نادي السد القطري رسميًا، عن تعيين الإيطالي روبيرتو مانشيني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

مانشيني مدربا للسد القطري 

ويأتي تعاقد السد مع مانشيني في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز مشروعها الرياضي والاستفادة من الخبرات العالمية للمدرب الإيطالي، الذي يمتلك مسيرة حافلة على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث قاد منتخب إيطاليا للتتويج ببطولة يورو 2020، وسبق له تدريب أندية كبرى مثل إنتر ميلان ومانشستر سيتي ولاتسيو وجلطة سراي ومنتخب السعودية.

ومن المنتظر أن يبدأ مانشيني مهامه رسميًا خلال الأيام المقبلة، على أن يقود الفريق في المرحلة الثانية من الدوري القطري، حيث يهدف النادي لاستعادة صدارة المسابقة والمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.

الجريدة الرسمية