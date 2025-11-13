أنشيلوتي يوجه رسالة لرونالدو قبل الهدف رقم 1000: لا تنساني

الخميس 13 نوفمبر 2025
أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن ثقته في قدرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي على الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته المذهلة.

رسالة أنشيلوتي لرونالدو 


وقال أنشيلوتي لصحيفة آس الإسبانية: كريستيانو سيصل إلى 1000 هدف، بالتأكيد! ولكن عندما يفعل ذلك، لا يجب أن ينساني عند الاحتفال بهذا الرقم القياسي المذهل.

وسجل رونالدو أكثر من 950 هدفًا مع الأندية والمنتخب البرتغالي، ما يجعله الهداف التاريخي الأكثر تألقًا في كرة القدم العالمية. ومع اقتراب مسيرته من نهايتها، ألمح اللاعب مؤخرًا إلى احتمال اعتزاله خلال عام أو عامين.

تمثل مباراة اليوم بين البرتغال وايرلندا فرصة جديدة لرونالدو لإثبات قدراته، حتى تحت الضغط الجماهيري، وللتأكيد أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة حيث يحتاج البرتغال للفوز من أجل حسم بطاقة الصعود إلى كأس العالم 2026.

