ضبط 25 طن من الملح المعاد تدويره بالقليوبية

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية من ضبط كميّات ضخمة من الملح الصناعي غير الصالح للاستهلاك الآدمي بلغت 25 طنًا، بعد قيام أحد المخازن بطحنه وإعادة تدويره وتعبئته داخل عبوات مخصّصة لملح الطعام اليودي، في مخالفة جسيمة تهدد صحة المواطنين.

تأتي الحملة في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على متابعة المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 طنًا من الملح الصناعي غير الصالح للاستهلاك الآدمي، والذي كان يتم طحنه وإعادة تدويره داخل عبوات ملح الطعام اليودي. وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم خلال الحملة تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية، تحرير محضر آخر لعدم حمل المسئول بالمخزن شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية،التوصية بإغلاق المخزن لإدارته بدون ترخيص، ولوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم مراقب الأغذية بالمديرية، كما شارك فيها مكتب أغذية مركز بنها.

