الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكدس على الطريق الزراعي بالقليوبية بعد تصادم 3 سيارات

تصادم 3 سيارات بالزراعي
تصادم 3 سيارات بالزراعي القليوبية، فيتو
شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بنطاق القليوبية، اليوم الجمعة، في اتجاه  القاهرة،  حالة من التكدس المروري إثر وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، تضمنت سيارتين ربع نقل وسيارة تويوتا.

 وأسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين قائدي المركبات أو الركاب.

تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

وتلقى المسؤولون بغرفة عمليات المرور القليوبية  إشارة بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث ومنع تفاقم الكثافات المرورية.

 

تصادم 3 سيارات بالزراعي القليوبية
تصادم 3 سيارات بالزراعي القليوبية

وبدأت القوات جهودها في رفع آثار الحادث وسحب السيارات المتضررة من نهر الطريق، تمهيدًا لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بشكل كامل، فيما تستكمل الجهات المختصة فحص أسباب التصادم ومعاينة التلفيات التي لحقت بالمركبات.

تصادم 3 سيارات بالزراعي القليوبية
تصادم 3 سيارات بالزراعي القليوبية

وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات توخي الحذر واتباع التعليمات المرورية خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات أو أعمال إصلاحات، حرصًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

الاسكندرية الزراعي الحركة المرورية القاهرة طريق الزراعي طريق القاهرة غرفة عمليات المرور

