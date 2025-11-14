ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من سجن مشدد بالقليوبية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من سجن مشدد ومطلوب ضبطه وإحضاره، ومقاومة السلطات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

كانت وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بتحديد مكان اختباء عنصر إجرامي يدعى "صاصا الصاوي" مقيم منطقة الكابلات بدائرة القسم هارب من حكم مشدد 15 عاما، وصادر ضده 2 ضبط وإحضار وقيام المتهم بمقاومة السلطات أكثر من مرة وقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد خطة محكمة واستخدام عنصر المفاجأة بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة حشيش وبودره وفودو تزن حوالى 10 كيلو وسلاح ناري بندقية آلى وذخيرة.

ولاقت لحظة ضبط المتهم حالة من الفرح العارم بين الأهالي الذين استقبلوا رجال المباحث بالتصفيق والهتافات، تعبيرًا عن امتنانهم للجهود الأمنية التي أعادت الهدوء والأمان إلى المنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

