وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، للدورة الجديدة 2029/2025، وذلك طبقا لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للنادى طبقًا للقانون 2025/171 بتعديل القانون 2017/71، واطمانت سيادتها على سير إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، بمدينة المنصورة.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، ومصطفى صلاح العجيزي مندوب وزارة الشباب والرياضة، ومني حسن مدير الشئون القانونية، وشكري المغازي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، ومحمد ابو النصر المدير التنفيذي لنادي المنصورة الرياضي.

 

 

تدار إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية بالمنصورة، تحت إشراف السيد المستشار/ محمد السرجاني، هذا وقد بدأت عملية التسجيل والادلاء بالصوت فى إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، وادارة شباب حي غرب داخل لجان التسجيل، ولجان الانتخاب.

 

 

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في إنتخابات الجمعية العمومية العادية لمجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي (18.779)الف عضوًا، ومن لهم حق التصويت في انتخابات الجمعية العمومية العادية بنادى المنصورة  الرياضي (14.535) ألف عضوًا، موزعين على 20 لجنة فرعية، بانتخابات لجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة..

تجري عملية إنتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية العادية بنادي المنصورة الرياضي، للدورة الجديدة 2029/2025، وذلك طبقًا لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للنادى طبقًا للقانون 2025/171 بتعديل القانون 2017/71، بنادي المنصورة الرياضي، بإشراف رجال الشرطة من قسم أول المنصورة، المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا من أجل إنتخابات مجلس الإدارة، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، والدفاع المدني لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة بانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة.

تأتي فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية. واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية.

