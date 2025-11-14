الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض مزلزل بالقاهرة وأسوان تسجل 27، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة الجمعة والتى تشهد انخفاضا ملحوظا، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل معتدل الحرارة على  أغلب الانحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس


الطقس اليوم فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  فى أول الليل مائلا للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   16  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  15 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية:درجة الحرارة: 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 23

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  25

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 24  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة  الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى:  25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة  18  ودرجة الحرارة العظمى 27
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الجمعة

مواد متعلقة

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

رياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة، الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

درجات الحرارة غدا الجمعة فى مصر

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

الأرصاد تحذر: تدفق للسحب الرعدية الممطرة على 4 مدن

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

حالة الطقس غدا، أمطار وشبورة كثيفة على هذه الطرق

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

أخبار مصر: مصرع محمد صبري لاعب الزمالك، تحذير من أمطار وسيول بالمحافظات، تحرك أمني بعد فيديو إطلاق نار في انتخابات النواب

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

رحيل مدفعجي الزمالك، كل ما تريد معرفته عن محمد صبري بعد مصرعه في حادث مروع

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية