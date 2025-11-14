بروفة شتوية "قاسية"، أمطار رعدية تضرب المحافظات، تهاوي درجات الحرارة، وتحذير من رياح مثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج

18 حجم الخط

طقس الجمعة، تستمر الأجواء الخريفية المطيرة اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد.

وقد يصاحب السحب الرعدية بنسبة 30%، سقوط حبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وضربات للبرق مع السحب الرعدية وتشكل السيول على سيناء.

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وجود فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية- دمياط - بورسعيد- شمال سيناء)

ويكون فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح- العلمين - المنوفية - الشرقية الإسماعيلية-السويس)

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من (القاهرة الكبرى - شمال الصعيد - خليج السويس - وسط وجنوب سيناء) وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.



تحذير من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



ويكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين- الإسكندرية بلطيم - دمياط- بورسعيد) وارتفاع الأمواج من (3:2.5) أمتار.



حالة الطقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، و على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى اخر الليل ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة الجمعة والتي تشهد انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفى معتدل معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسكندرية:درجة الحرارة: 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 23

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 27



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.