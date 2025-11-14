بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

18 حجم الخط

الطقس اليوم، أشارت الأقمار الصناعية أنه ما زالت السحب الرعدية تؤثر بقوة قي الإسكندرية ومطروح ومحافظات شمال الوجه البحري (البحيرة-كفر الشيخ).

مع تقدم السحب الرعدية لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وحذرت الأرصاد من ضربات البرق والرعد والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

كما أشارت في بيان جديد، إلى أن السحب الرعدية ما زالت تتدفق بقوة على (الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ)، ومن المتوقع أن يستمر تأثير الأمطار عليهم على مدار اليوم.



وكشفت أيضًا عن طقس الساعات القليلة القادمة قائلة: “من المتوقع تقدم السحب الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب الوجه البحري تصل إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة”.



وتابعت: “بالنسبة للسواحل الشرقية وشمال سيناء من المتوقع مع حركة المنخفض شرقًا تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة بقوة وتزداد شدة الأمطار لتصبح متوسطة تغزر أحيانا ً ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق”.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19

