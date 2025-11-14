محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية لمواجهة موسم الشتاء (صور)

18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار تكثيف استعدادات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، ومواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية غير المعتادة خلال فصل الشتاء، كما أمر بالتأكد من تنظيف وتسليك بالوعات وغرف الصرف في جميع المدن والأحياء لمنع تجمعات المياه، والتحقق من جاهزية سيارات شفط ومكافحة الأمطار.

وفي هذا الإطار، وجّه محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وضمان جاهزية المعدات وفرق العمل، والتحقق من سلامة أعمدة الإنارة والعوازل الكهربائية، كما أمر باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لحماية أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التعامل

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التعامل مع أي تجمعات مياه.

وأكد ضرورة التنسيق الدائم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالأحياء والمراكز، ومتابعة أي بلاغات عبر غرف العمليات التابعة لشركة مياه الشرب للتعامل السريع معها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.