"هلا شققت عن قلبه" وخطورة الرشوة، موضوعات خطبة اليوم الجمعة

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 14 من نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447هـ.



الخطبة الأولى: بعنوان: (هلّا شققتَ عن قلبه).

التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد.



على أن الخطبة الثانية: تحت عنوان: (خطورة الرشوة) ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وفي سياق متصل نظّمت مديرية أوقاف الدقهلية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة بعنوان: "حرمة الرشوة وخطورتها"، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وذلك وفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عوض حسانين، مدير المديرية، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

تناولت الندوة خطورة الرشوة باعتبارها من أخطر الآفات التي تفتك بالمجتمعات وتهدم القيم، فهي وسيلة لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، وقد صنفتها الشريعة الإسلامية من الكبائر الموبقة لما لها من أثر مدمر على الفرد والمجتمع.

وأبرزت الندوة الآثار السلبية للرشوة على الفرد والمجتمع، والتي تشمل غضب الله تعالى، وانتشار الظلم، وضياع الحقوق، وانهيار الثقة بين الناس ومؤسساتهم، وإضعاف قيم الأمة ووحدتها، كما تم التأكيد على أن المال الناتج عن الرشوة من صور الفساد المالي الذي يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التوعوية التي تنظمها مديرية أوقاف الدقهلية؛ لتعزيز الثقافة الدينية الصحيحة، وبناء وعي مجتمعي وفكري بين الشباب، وإعداد جيلٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية بروح الوسطية والانتماء.

