ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي” من مسجد إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ.

في هذا السياق حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  7 من  نوفمبر 2025م، الموافق 16 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: “إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي”.

شاهد البث من هنا

التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على الأطفال، وسبل مواجهة ذلك.

ويمكن تحميل نص خطبة اليوم الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 

وفي سياق متصل نظّمت مديرية أوقاف مطروح، بكلية التمريض جامعة مطروح، ندوة علمية بعنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع"، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتورة نانسي محمود، المدرس بكلية التمريض، وعدد من طلبة وطالبات الكلية.

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (بث مباشر)

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية خلال صلاة الجمعة

