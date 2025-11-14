الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق خط 12 بالقليوبية

مصرع ربة منزل وإصابة
مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين في حادث
18 حجم الخط

شهد طريق خط 12 أمام سوق الجملة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم دراجتين بخاريتين أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أتوبيس "القائمة الوطنية من أجل مصر" يجوب القليوبية لدعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

تعليم القليوبية يعلن نتائج مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد وقوع حادث على طريق خط 12 بين دراجتين بخاريتين، وعلي  الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وتبين من الفحص وفاة مي أ البالغة من العمر خمسة وثلاثين عاما فور وصولها المستشفى وإصابة عماد والمؤمن البالغ من العمر 18عاما بكسر في قاع الجمجمة وإصابة رضا أ البالغ من العمر 37 عاما باشتباه كسر في قاع الجمجمة وإصابة محمد ع البالغ من العمر 50 عاما بنزيف في الأنف مع اشتباه كسر في قاع الجمجمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعليم القليوبية مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية خط 12 مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

أتوبيس "القائمة الوطنية من أجل مصر" يجوب القليوبية لدعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

تموين القليوبية يحرر 131 مخالفة ويضبط سلعا فاسدة تهدد صحة المواطنين

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

كشف ملابسات واقعة تعدي شخص على ابنة شقيقه بالضرب في القليوبية

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أسرة مهندس الكيمياء تنتظر استلام جثمانه أمام مشرحة كرموز بالإسكندرية (صور)

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

التوأم يعزي أسرة كرة القدم في وفاة محمد صبري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية