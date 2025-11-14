مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق خط 12 بالقليوبية

18 حجم الخط

شهد طريق خط 12 أمام سوق الجملة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم دراجتين بخاريتين أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد وقوع حادث على طريق خط 12 بين دراجتين بخاريتين، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وتبين من الفحص وفاة مي أ البالغة من العمر خمسة وثلاثين عاما فور وصولها المستشفى وإصابة عماد والمؤمن البالغ من العمر 18عاما بكسر في قاع الجمجمة وإصابة رضا أ البالغ من العمر 37 عاما باشتباه كسر في قاع الجمجمة وإصابة محمد ع البالغ من العمر 50 عاما بنزيف في الأنف مع اشتباه كسر في قاع الجمجمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

