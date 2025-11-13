الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يعود للقاهرة غدا لقيادة تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

توروب
توروب
18 حجم الخط

يعود الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي، إلي القاهرة غدا الجمعة، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب حصد لقب السوبر المصري على حساب الزمالك الأحد الماضي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السابعة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر.. الزمالك يقترب من ضم نجم بتروجت.. اجتماع حاسم في الأهلي لمناقشة صفقات يناير

توروب يطلب من جهازه المعاون تقريرا عن شبيبة القبائل

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

ذهاب ملحق آسيا للمونديال، موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في دورة الإمارات والقناة الناقلة

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الين الياباني يسجل 30.55 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

هدوء بعد الهبوط، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس

الدينار الأردني يسجل 66.79 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية