ذكرت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن هناك خيارات عسكرية قدمت للرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع تشمل عمليات محتملة في فنزويلا، بينها ضربات ضد أهداف برية.

خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب أهداف في فنزويلا

وجاء في تقرير القناة الأمريكية أن مصادر مطلعة على المناقشات في البيت الأبيض أكدت أن ترامب اطّلع على هذه الخيارات خلال اجتماع مع وزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وكبار ممثلي الأوساط العسكرية الآخرين، دون اتخاذ أي قرار بعد.

التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي

وأكدت المصادر أن مجتمع الاستخبارات قدم بيانات لصياغة العمليات المحتملة، فيما امتنع كل من البيت الأبيض والبنتاجون عن التعليق على الأنباء.

يأتي هذا التطور في أعقاب دخول مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية للولايات المتحدة مطلع الأسبوع، وهي المسؤولة عن العمليات في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية، حيث تم بالفعل نشر مدمرات وطائرات وقوات عمليات خاصة في المنطقة.

وكشفت القناة أيضا أن القوات الأمريكية ضربت ما لا يقل عن 21 سفينة على مدى الشهرين الماضيين، زعم البنتاجون أنها كانت تنقل مخدرات من أمريكا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 80 من المهربين المزعومين، وتسليم ناجين إلى سلطات الإكوادور وكولومبيا، مع الإفراج عن أحدهم لعدم وجود أدلة تجرّمه.

