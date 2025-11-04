الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يدرس تصنيف رئيس فنزويلا عضوا بمنظمة إرهابية

رئيس فنزويلا، فيتو
رئيس فنزويلا، فيتو

نشرت تقارير نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية تصنيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عضوا بمنظمة إرهابية  (بموجب سياسات أو تصنيفات استثنائية)، ما يجعل خيار استهدافه قانونيًا وعسكريًا في سياق جهود واشنطن للضغط على نظامه. 
 

خيارات عسكرية تشمل ضربات جوية لمواقع عسكرية لقطع الدعم عن مادورو

تورد التقارير أن الخيارات المتداولة داخل أروقة البنتاجون والبيت الأبيض تشمل تنفيذ ضربات جوية على منشآت عسكرية ونقاط لوجستية في فنزويلا بهدف إضعاف الدعم العسكري لـ مادورو وتقليص قدرته على مقاومة الضغوط. 
 

عمليات سرية واستخبارية ضد فنزويلا

يرافق هذا التعقيد تقارير عن تفويضات عاجلة لعمليات سرية واستخبارية بما فيها توسيع صلاحيات وكالة الاستخبارات وحشد عسكري أمريكي في البحر الكاريبي، في إطار استراتيجية ربط مزاعم تهريب المخدرات بتهديد أمني أوسع يبرّر تحرّكات أكثر صرامة. 
 وحذر محللون ودبلوماسيون من أن مثل هذه الخيارات قد تؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة، خاصة مع تزايد التعبئة الفنزويلية وردود الفعل الإقليمية، ما يرفع من مخاطر مواجهة عسكرية مباشرة أو أزمة إنسانية متصاعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب رئيس فنزويلا فنزويلا الرئيس الأمريكى نيكولاس مادورو مادورو

مواد متعلقة

نيويورك تايمز: أمريكا تدعو الرئيس الفنزويلي للتنحي عن الحكم

أشرف عليها ترامب بنفسه، الجيش الأمريكي ينفذ ضربة مميتة على سفينة قرب فنزويلا (فيديو)

بعد استغاثة مادورو، أول تحرك روسي لدعم قادة فنزويلا ضد "القوة المفرطة" الأمريكية

واشنطن بوست تكشف عن زيادة كبيرة في القوات الأمريكية قبالة سواحل فنزويلا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

استطلاع لـ CNBC: أسعار المحروقات ترفع التضخم في مصر خلال أكتوبر

التعادل السلبي يسيطر على أول 15 دقيقة من مباراة ليفربول وريال مدريد

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

بجناح على شكل قاعة توت عنخ آمون، السياحة تشارك في بورصة لندن الدولية

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads