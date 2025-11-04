ترامب يدرس تصنيف رئيس فنزويلا عضوا بمنظمة إرهابية

نشرت تقارير نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية تصنيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عضوا بمنظمة إرهابية (بموجب سياسات أو تصنيفات استثنائية)، ما يجعل خيار استهدافه قانونيًا وعسكريًا في سياق جهود واشنطن للضغط على نظامه.



خيارات عسكرية تشمل ضربات جوية لمواقع عسكرية لقطع الدعم عن مادورو

تورد التقارير أن الخيارات المتداولة داخل أروقة البنتاجون والبيت الأبيض تشمل تنفيذ ضربات جوية على منشآت عسكرية ونقاط لوجستية في فنزويلا بهدف إضعاف الدعم العسكري لـ مادورو وتقليص قدرته على مقاومة الضغوط.



عمليات سرية واستخبارية ضد فنزويلا

يرافق هذا التعقيد تقارير عن تفويضات عاجلة لعمليات سرية واستخبارية بما فيها توسيع صلاحيات وكالة الاستخبارات وحشد عسكري أمريكي في البحر الكاريبي، في إطار استراتيجية ربط مزاعم تهريب المخدرات بتهديد أمني أوسع يبرّر تحرّكات أكثر صرامة.

وحذر محللون ودبلوماسيون من أن مثل هذه الخيارات قد تؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة، خاصة مع تزايد التعبئة الفنزويلية وردود الفعل الإقليمية، ما يرفع من مخاطر مواجهة عسكرية مباشرة أو أزمة إنسانية متصاعدة.

