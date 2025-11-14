الجمعة 14 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بيان رقم 2، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات وأصوات الرعد تقصف برج العرب (فيديو)

أصوات الرعد تقصف
أصوات الرعد تقصف برج العرب، فيتو
وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا جديدًا لسكان شمال وجنوب محافظات الوجه البحري، مؤكدًا استمرار حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

وقالت الأرصاد الجوية  في بيان تحذيري رقم 2: "مع استمرار المتابعة للحالة الجوية، ما زالت السحب الرعدية تؤثر بقوة في الإسكندرية ومطروح ومحافظات شمال الوجه البحري (البحيرة -كفر الشيخ) مع تقدم السحب الرعدية لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة". 


وحذرت الأرصاد سكان هذه المحافظات من ضربات البرق والرعد والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

 كما نشرت هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، مقطع فيديو للحظة سقوط الأمطار مصحوبًا بأصوات مهيبة لضربات الرعد والبرق في برج العرب بمحافظة الإسكندرية". 

وواصلت نوة المكنسة ضرب شوارع وميادين محافظة الإسكندرية بقوة، حيث تعرض أحياء المحافظة لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات البرق والرعد وحبات الثلوج.

ومن جانبه أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء باستمرار الوجود الميداني على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، وذلك لسرعة سحب المياه والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وقال محافظ الإسكندرية إنه تم التنسيق الكامل والتعاون الفوري بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات، للتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

