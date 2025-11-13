الخميس 13 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض خفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23:24 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري 25:26 درجة مئوية جنوب البلاد 27:23 درجة مئوية.

حالة الطقس الأربعاء، تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء


ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

