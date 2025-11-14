بحضور ميسي وشيكو بانزا لاعب الزمالك، أنجولا تستضيف الأرجنتين اليوم في مباراة تاريخية

18 حجم الخط

يستعد المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم لمواجهة أنجولا أحد منتخبات قارة إفريقيا، في مباراة ودية مرتقبة على ملعب “11 نوفمبر” في العاصمة الأنجولية لواندا، ضمن احتفالات أنجولا بالذكرى الخمسين للاستقلال.

وتشهد المباراة حضور النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين.

وتستضيف أنجولا، بقيادة شيكو بانزا لاعب الزمالك الحالي، الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم دفع لنظيره الأرجنتيني حوالي 10 ملايين دولار لهذه المباراة الفريدة، مشددة على ضرورة حضور "التانجو" بجميع عناصره الأساسية، وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة، وسط اهتمام إعلامي كبير وترقب لمشاركة ميسي في هذه المواجهة المرتقبة.

وسيتم نقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات TYC SPORTS الأرجنتينية ولم تعلن أي قناة عربية إذاعة اللقاء بشكل رسمي.

ويعول منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني على كوكبة من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.

ويغيب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني اللاعب جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد بسبب وعكة صحية، إلا أن ذلك لم يقلل من الحماس الجماهيري الكبير، حيث نفدت تذاكر المباراة بالكامل منذ طرحها، وسط توقعات بحضور أكثر من 45 ألف مشجع هي السعة الكاملة للملعب، في أجواء احتفالية منتظرة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة غدًا الجمعة، وسط اهتمام إعلامي كبير وترقب لمشاركة ميسي في هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع أحد كبار منتخبات العالم بمنتخب واعد يسعى لإظهار قوته أمام بطل العالم.

