نانسي عجرم تكشف كواليس رحلتها في الحياة من الطفولة إلى الأمومة (فيديو)

قالت المطربة نانسي عجرم إنها تعيش يوميًّا توازنًا حساسًا بين عائلتها وجمهورها، مضيفة: "عندي زوج وبنات بأعمار مش سهلة، وعندي فن وجمهور كبير بيحبني وده بيخليني دايمًا أفكر إزاي أطلع قدامهم بأحلى صورة".

بين الأمومة والعمل تحدٍّ لا ينتهي لنانسي عجرم

وأوضحت نانسي عجرم خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أن الجمع بين الأمومة والعمل الفني ليس أمرًا بسيطًا، لكنها تعلمت كيف تستمتع بكل لحظة، قائلة: "مش سهل تكوني أم وشغالة في نفس الوقت، لكن مع الوقت بقيت أستمتع بالتنقل بين بيتي وشغلي".

الامتنان سر سعادة نانسي عجرم

وأكدت نانسي أنها تحرص على النظر بإيجابية إلى حياتها وما تمتلكه من نعم، مشددة على أن السعادة اختيار يومي، قائلة: "ربنا اداني حاجات كتير ومش منطقي أصحى الصبح وأقول أنا مش مبسوطة.. لازم أحب حياتي وأستمتع بيها".

نانسي عجرم تجارب الناس.. دروس للحب ولعدم التكرار

وأضافت أن تجاربها مع الناس أثرت في شخصيتها، وتعلمت منها الكثير، قائلة: “التجارب والأشخاص اللي قابلتهم علموني أحب حاجات وأتعلم حاجات، وفي ناس علموني ما أحبش حاجات”.

نانسي عجرم: رحلة بدأت في الطفولة ووالدي كان بوابة الحلم

وقالت الفنانة نانسي عجرم، إنها بدأت الغناء وهي في الثامنة من عمرها، مؤكدة أن والدها كان الداعم الأكبر لموهبتها منذ اللحظة الأولى.

وأوضحت أن والدها كان يسعى لتقوية شخصيتها وتشجيعها على الوقوف على المسرح والمشاركة في الحفلات، رغم صغر سنها.

من الخجل إلى النجومية

واعترفت نانسي بأنها كانت خجولة جدًّا في بداياتها، ولم تكن مرتاحة للغناء أمام الناس، لكنها اليوم تقدّر إصرار والدها، قائلة: "الحمد لله إنه كان مصر.. لولا دعمه ما كنت وصلت للي أنا فيه النهارده".

طفلة بمسؤوليات كبار

وأشارت إلى أنها تحملت الكثير من المسؤوليات وهي طفلة، فكانت تحفظ الأغاني كما يحفظ الطلاب دروسهم، وأحيانًا تغفو في السيارة قبل الحفلات من شدة التعب.



وأكدت أن والدتها كانت أكثر الناس تعاطفًا معها، وتساندها دائمًا خصوصًا في لحظات الإرهاق.

تجربة صنعت شخصيتها

وأوضحت نانسي أنها تنظر اليوم إلى تلك المرحلة بمحبة، رغم صعوبتها، قائلة: "كانت مرحلة صعبة، بس بشوفها دلوقتي بحب… هي اللي صنعت شخصيتي وخبرتني بالحياة".

تغيير في العمر لتحقيق الحلم

وكشفت أن والدها كان يضطر أحيانًا لتغيير عمرها الحقيقي كي يسمح لها بالمشاركة في بعض البرامج الغنائية، لأنه كان يؤمن بموهبتها ولا يريد لأي شيء أن يقف في طريقها.

موهبة ورثتها من الجدة

كما أكدت أن والدها اكتشف موهبتها بفضل جدتها الراحلة "أوديت"، ذات الصوت الجميل، والتي كانت تغني أغاني الزمن القديم في المنزل.



وابتسمت نانسي وغنت مقطعًا مما كانت تردده جدتها: "أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك على البال".

