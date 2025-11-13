نانسي عجرم تتذكر أول حفلة لها في القاهرة وقصة أغنية أنت مصري (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أن أول حفلة لها في مصر كانت تجربة مميزة رغم عدم شهرة أغانيها سوى "أغنية اخاصمك اه"، رغم عدم امتلاكها للكثير من الأغاني المعروفة آنذاك.

وأضافت أنها شعرت وكأن لديها «100 أغنية» أمام جمهور كبير ومتفاعل، مشيرة إلى الحفاوة الكبيرة التي لقيتها من الحضور.

فكرة تقديم أغنية خاصة لمصر

ولفتت الفنانة نانسي عجرم خلال برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «أون»، إلى أنها أرادت أن تعبر عن محبتها لمصر وشعبها، فقررت تقديم أغنية خاصة لهم. وأوضحت أنها تواصلت مع المنتج الموسيقي وليد سعد قائلة: «أريد أغنية لمصر».

ولادة أغنية «أنا مصري وأبويا مصري»

أسفرت هذه المبادرة عن أغنية وطنية بعنوان «أنت مصري»، والتي ألهبت الأجواء أثناء الحفل، مؤكدة على عمق العلاقة والمحبة المتبادلة بينها وبين الجمهور المصري.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي حلقتي الخميس والجمعة، الفنانة نانسي عجرم في برنامجها المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء تتحدث نانسي عجرم كما لم تتحدث من قبل، حيث تحكي عن الدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في تنمية موهبتها والعمل عليها وخروجها للنور.

