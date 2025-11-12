تفاصيل نجاح تركيب صمام رئوي بالقسطرة لعدة أطفال بقصر العيني

18 حجم الخط

كشفت مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني)، تفاصيل نجاح مجموعة من عمليات تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات علاج أمراض القلب لدى الأطفال.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن نجاح هذه العمليات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات قصر العيني في تقديم أحدث تقنيات القلب للأطفال.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى توفير العلاج بأحدث الوسائل الطبية وتقليل التدخل الجراحي للأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم.

وأضاف صلاح أن فرق القسطرة بالمستشفى أثبتت كفاءتها العالية في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يعكس الريادة الطبية والتميز الأكاديمي للمستشفى والكلية.

نتائج تركيب صمام رئوي بالقسطرة للأطفال بقصر العيني

وشملت العمليات أطفالًا أعمارهم تتراوح بين 11 و14 سنة كانوا يعانون من ارتجاع شديد بالصمام الرئوي بعد إجراء جراحة سابقة لإصلاح رباعي فالوت، مما استدعى التدخل العلاجي لتركيب الصمام بالقسطرة كبديل للتدخل الجراحي المفتوح.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الحالة العامة للأطفال بعد العملية، مع كفاءة عالية للصمام الرئوي واستقرار الدورة الدموية الرئوية، دون تسجيل أي مضاعفات أو اضطرابات في نظم القلب، وتم نقل جميع الحالات من العناية المركزة إلى القسم العادي خلال يومين فقط من إجراء القسطرة.

وأكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن تطبيق أحدث تقنيات تركيب صمامات القلب بالقسطرة يوفر نتائج أفضل ويقلل المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية، كما يتيح للفرق الطبية تقديم خدمات متطورة للأطفال دون الحاجة إلى فتح الصدر أو إقامة طويلة في العناية المركزة.

كما أوضحت الدكتورة سحر شاكر شتا، رئيس قسم قلب الأطفال ووحدة القسطرة بمستشفى أبو الريش، أن هذا النجاح يمثل إنجازًا طبيًا هامًا يعكس جهود فريق العمل المتكامل، ويؤكد دور مستشفيات قصر العيني في تبني أحدث الابتكارات الطبية لخدمة الأطفال ومواكبة المبادرات الرئاسية في تطوير الرعاية الصحية.

وجاءت الإجراءات تحت إشراف الدكتور شيفا كومار، الخبير الهندي في قسطرة القلب، وبمشاركة فريق طبي متميز من أطباء القلب بمستشفى أبو الريش، من بينهم الدكتورة رشا عمار، الدكتورة أميرة عصمت، والدكتور الحسين أحمد، والدكتور عمرو فتح الله.

