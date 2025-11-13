الجيش الروسي يسقط 34 مسيرة أوكرانية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس على قناتها في تلجرام أن قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال ثلاث ساعات.

الجيش الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن كل المسيرات الجوية المعادية التي تم تدميرها خلال ذلك، كانت من نوع الطائرات.

ووفقا لمعطيات الوزارة، تم تدمير 14 طائرة مُسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع منها فوق مقاطعة بيلجورود.

كما تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مُسيّرة فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث فوق مقاطعة فورونيج ومثلها فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن العدو نفذ محاولاته هذه لمهاجمة المنشآت المدنية والمواقع الحيوية بين الساعة الثامنة مساء والحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وكالة الطيران المدني الروسية " روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، عن فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في عدة مطارات روسية.

