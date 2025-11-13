بولندا: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي إذا واصلت التغاضي عن الفساد

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على قناة بولسات التلفزيونية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في التسامح مع الفساد.

بولندا: أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في التسامح مع الفساد

وأضاف وزير الخارجية البولندي: "كان ضيفي اليوم نائب رئيس الوزراء الأوكراني تاراس كاتشكا وسمع مني أن أسهل طريقة لفقدان ثقة الغرب هي التسامح مع الفساد".

وتابع سيكورسكي: "إذا استمرت أوكرانيا في التسامح مع الفساد، فإنها لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي".

فضائح فساد في أوكرانيا

وفي 10 نوفمبر الجاري، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورة لـ أكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال العملية.

وأفاد عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يُجري عمليات تفتيش في منازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي، هيرمان غالوشينكو، وكذلك في شركة إينيرجوأتوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.