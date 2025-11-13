الخميس 13 نوفمبر 2025
بولندا: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي إذا واصلت التغاضي عن الفساد

وزير الخارجية البولندي
قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على قناة بولسات التلفزيونية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في التسامح مع الفساد.

وأضاف وزير الخارجية البولندي: "كان ضيفي اليوم نائب رئيس الوزراء الأوكراني تاراس كاتشكا وسمع مني أن أسهل طريقة لفقدان ثقة الغرب هي التسامح مع الفساد".

وتابع سيكورسكي: "إذا استمرت أوكرانيا في التسامح مع الفساد، فإنها لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي".

فضائح فساد في أوكرانيا 

وفي 10 نوفمبر الجاري، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورة لـ أكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال العملية.

 وأفاد عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يُجري عمليات تفتيش في منازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي، هيرمان غالوشينكو، وكذلك في شركة إينيرجوأتوم.

