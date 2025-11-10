الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في القرم ومقاطعتي بريانسك وكورسك

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين، عن  إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعتي بريانسك وكورسك

الجيش الروسي يسقط 7 مسيرات أوكرانية 


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "بين الساعة 12:00 و20:00 بتوقيت موسكو، من يوم 10 نوفمبر، أسقطت منظومات الدفاع الجوي سبع طائرات مسيرة أوكرانية".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "5 مسيرات في أجواء مقاطعة بريانسك، ومسيرة واحدة في أجواء كل من مقاطعة كورسك  وشبه جزيرة القرم".

عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا 

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

 

