السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم تتألق في حفل ألمانيا وسط حضور كامل العدد (صور)

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

انطلق منذ قليل حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في ألمانيا حاملًا شعار كامل العدد. 

حفل نانسي عجرم في ألمانيا 

وتألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة ساحرة خطفت قلوب الحاضرين الذين ظلوا يهتفون باسمها، وسط أجواء حماسية .

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل عددًا من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، كما أنها غنت أيضًا عددًا من أغاني ألبومها نانسي 11.

وتستعد نانسي عجرم أيضًا لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 5 ديسمبر المقبل، وهو الحفل الذي يتوقع أن يحظى بجمهور ضخم، بعد النجاح اللافت لألبومها الأخير "نانسي 11" الذي تم طرحه مؤخرًا.

الألبوم يضم 11 أغنية جديدة ومميزة، بينها "بدي أقول بحبك"، "يا قلبو"، "لغة الحب"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني"، "انسى"، "غيرانين"، "طراوة"، "أنا تبعني"، و"يا سيدي يا سيدي".

آخر أعمال نانسي عجرم

أما عن آخر أعمال نانسي، فقد أصدرت مؤخرًا أغنيتها "تيجي نعيش"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على منصات الاستماع والمشاهدات، إضافة إلى مشاركتها في فيلم "مقسوم" من خلال أغنيتين هما "مقسوم" و"قلبي يا محتاس"، مما يعكس استمرارها في تقديم الأعمال المتميزة لمتابعيها في كل مكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل نانسي عجرم في ألمانيا حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم نانسي عجرم

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

حدث القرن، رابط مشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

تصل إلى 56 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بيان عاجل من ملك المغرب بعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

أول تعليق من خالد مرتجي بعد فوزه باكتساح في انتخابات الأهلي

بالأرقام، نتائج التصويت في انتخابات الأهلي ومفاجأة عن عدد أصوات ياسين منصور

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية