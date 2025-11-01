نانسي عجرم تتألق في حفل ألمانيا وسط حضور كامل العدد (صور)

انطلق منذ قليل حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في ألمانيا حاملًا شعار كامل العدد.

حفل نانسي عجرم في ألمانيا

وتألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة ساحرة خطفت قلوب الحاضرين الذين ظلوا يهتفون باسمها، وسط أجواء حماسية .

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل عددًا من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، كما أنها غنت أيضًا عددًا من أغاني ألبومها نانسي 11.

وتستعد نانسي عجرم أيضًا لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 5 ديسمبر المقبل، وهو الحفل الذي يتوقع أن يحظى بجمهور ضخم، بعد النجاح اللافت لألبومها الأخير "نانسي 11" الذي تم طرحه مؤخرًا.

الألبوم يضم 11 أغنية جديدة ومميزة، بينها "بدي أقول بحبك"، "يا قلبو"، "لغة الحب"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني"، "انسى"، "غيرانين"، "طراوة"، "أنا تبعني"، و"يا سيدي يا سيدي".

آخر أعمال نانسي عجرم

أما عن آخر أعمال نانسي، فقد أصدرت مؤخرًا أغنيتها "تيجي نعيش"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على منصات الاستماع والمشاهدات، إضافة إلى مشاركتها في فيلم "مقسوم" من خلال أغنيتين هما "مقسوم" و"قلبي يا محتاس"، مما يعكس استمرارها في تقديم الأعمال المتميزة لمتابعيها في كل مكان.

