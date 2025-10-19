بعد إشعالها حفل الجونة، ساويرس يوجه رسالة لـ نانسي عجرم

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد أن أشعلت أجواء الحفل، الذي أقيم، أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

رسالة لنانسي عجرم بعد إشعالها حفل الجونة

وعبر المهندس نجيب ساويرس عن امتنانه وشكره لـ الفنانة نانسي عجرم، وذلك لحضورها مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن نانسي عجرم تحب مصر ومصر تحبها.

وقال نجيب ساويرس، عبر منصة "أكس"، في رسالته التي وجهها للفنانة نانسي عجرم: "شكرًا نانسي عجرم على تشريفك لمهرجان الجونة وحبك لمصر.. مصر بتحبك كمان"



جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أشعلت الأجواء على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2025، مساء أمس السبت، في حفل غنائي أقيم على هامش مهرجان الجونة، وحضره نخبة من نجوم الفن والإعلام، ومنهم الفنانتان يسرا وإلهام شاهين، واللتان حرصتا على التفاعل والغناء مع نانسي في الحفل.

لحظات مميزة في حفل نانسي عجرم بالجونة

وقدمت نانسي عجرم مجموعة من أشهر أغانيها في الحفل، وسط تفاعل واسع من الحضور، كان أبرزهم الفنانة يسرا التي شاركتها الرقص على أنغام أغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه" وغيرها من الأغاني الأخرى.

نانسي عجرم ويسرا في حفل الجونة، فيتو



كما قدمت نانسي عجرم باقة من أجمل أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور بقوة، ومنها "يا طبطب وأدلع"، و"آه ونص"، وغيرهما من الأعمال التي تفاعل معها الحضور في الحفل، الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة.

وشهد الحفل لحظات مميزة، خاصة مع ظهور الفنانين الذين شاركوا نانسي الرقص والغناء في أجواء مليئة بالحيوية والبهجة.



