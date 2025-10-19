الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد إشعالها حفل الجونة، ساويرس يوجه رسالة لـ نانسي عجرم

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد أن أشعلت أجواء الحفل، الذي أقيم، أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

رسالة لنانسي عجرم بعد إشعالها حفل الجونة

وعبر المهندس نجيب ساويرس عن امتنانه وشكره لـ الفنانة نانسي عجرم، وذلك لحضورها مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن نانسي عجرم تحب مصر ومصر تحبها. 

وقال نجيب ساويرس، عبر منصة "أكس"، في رسالته التي وجهها للفنانة نانسي عجرم: "شكرًا نانسي عجرم على تشريفك لمهرجان الجونة وحبك لمصر.. مصر بتحبك كمان"

 


جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أشعلت الأجواء على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2025، مساء أمس السبت، في حفل غنائي أقيم على هامش مهرجان الجونة، وحضره نخبة من نجوم الفن والإعلام، ومنهم الفنانتان  يسرا وإلهام شاهين، واللتان حرصتا على التفاعل والغناء مع نانسي في الحفل.

لحظات مميزة في حفل نانسي عجرم بالجونة

وقدمت نانسي عجرم مجموعة من أشهر أغانيها في الحفل، وسط تفاعل واسع من الحضور، كان أبرزهم الفنانة يسرا التي شاركتها الرقص على أنغام أغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه" وغيرها من الأغاني الأخرى.

نانسي عجرم ويسرا في حفل الجونة، فيتو
نانسي عجرم ويسرا في حفل الجونة، فيتو


كما قدمت نانسي عجرم باقة من أجمل أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور بقوة، ومنها "يا طبطب وأدلع"، و"آه ونص"، وغيرهما من الأعمال التي تفاعل معها الحضور في الحفل، الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة.

وشهد الحفل لحظات مميزة، خاصة مع ظهور الفنانين الذين شاركوا نانسي الرقص والغناء في أجواء مليئة بالحيوية والبهجة.
 

نجيب ساويرس أول الحضور على ريد كاربت فيلم "أب أم أخت أخ" بمهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

مهرجان الجونة، نجيب وسميح ساويرس يفتتحان معرض "باب الحديد" لأعمال يوسف شاهين (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل الأعمال نجيب ساويرس الفنانة نانسي عجرم مهرجان الجونة السينمائي 2025 الفنانة يسرا على هامش مهرجان الجونة حفل نانسي عجرم في الجونة

مواد متعلقة

نانسي عجرم تتألق في حفلها بالجونة بحضور إلهام شاهين ويسرا

نجيب ساويرس أول الحضور على ريد كاربت فيلم "أب أم أخت أخ" بمهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

أخبار الفن اليوم: نجيب وسميح ساويرس يفتتحان معرض "باب الحديد" لأعمال يوسف شاهين، مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بـ 50 سنة فن لـ يسرا.. منة شلبي: "عن العشق والهوى" الأقرب لقلبي

مهرجان الجونة، نجيب وسميح ساويرس يفتتحان معرض "باب الحديد" لأعمال يوسف شاهين (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية