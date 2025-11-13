الخميس 13 نوفمبر 2025
ننشر صورة المهندس المقتول على يد زميله فى الإسكندرية

أثارت جريمة مقتل مهندس على يد صديقه في الموقف الجديد كرموز بالإسكندرية، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على المتهم.

فيتو رصدت  صور المهندس المقتول علي يد صديقه بسلاح ناري

وذكرت الوزارة أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر مما أدى إلى وفاته، وفرار الجاني بسيارته من موقع الحادث.

 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة "يعانى من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وكذا السلاح المستخدم فى التعدى.

 

وتبين أنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة الدراسة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه.فقرر الإنتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

