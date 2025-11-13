عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف وياسر الرميان يحتفظ بالرئاسة

18 حجم الخط

فاز رئيس اتحاد الجولف المصري عمر هشام طلعت بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف للدورة الجديدة 2025 / 2029، وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى الذي انعقد في الرياض على هامش البطولة العربية للرجال المقامة حاليا بالسعودية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للدورة الجديدة واحتفظ بمنصب رئيس الاتحاد للدورة الثانية على التوالى ياسر الرميان بينما حصل على منصب النائب عن إفريقيا المغربي مصطفى الزين والنائب عن آسيا البحرينى عادل فياض، والأعضاء عمر هشام طلعت ومحمد الفتنى وكريم سلام وفهد النعيمى وعمرو الحسينى وفريحان بوشماوى مقعد المرأة.

جاء فوز عمر هشام طلعت بهذا المنصب تتويجا للمجهودات الكبيرة التى قام بها منذ توليه رئاسة الاتحاد المصرى للجولف فى شهر نوفمبر من العام الماضى واستراتيجية العمل التى تم تنفيذها الهادفة إلى تغيير الشكل النمطى المعتاد لرياضة الجولف. واستهدفت تلك الاستراتيجية تحقيق أكبر قدر من التطوير والنمو للجولف سياحيا ورياضيا.

كما التفت كل الانظار للنجاح الكبير للاتحاد المصرى للجولف فى استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية قبل أن يمر عام واحد على تولى مجلس الإدارة الحالى المسئولية برئاسة عمر هشام طلعت.

وجاء فوز عمر هشام طلعت بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف ليحفظ للجولف المصرى دوره ومكانته وأهميته فى مجتمع الجولف العربى، خاصة وأن مصر من المؤسسين للاتحاد العربى للجولف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.